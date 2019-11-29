В субботу, 30 ноября, будет хороший день для финансовых дел. Этот день будет благоприятным для обмена опытом работы и сотрудничества с друзьями и единомышленниками. Также важно будет стараться не делать того, о чем вам никто не просит. Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут внезапно разбогатеть в субботу, 30 ноября.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака должны будут выкладываться на работе по-полной, чтобы получить материальное вознаграждение. Астрологи уверяют, для полного успеха нужно прийти на работу в хорошем настроении.

Близнецы

Это хороший день для повышения уровня профессиональных знаний. Однако рекомендуется быть предельно тактичными при выстраивании отношений в трудовом коллективе. Дело в том, что основной проблемой этого дня могут стать трения между вами и коллегами по трудовому коллективу.

Водолей

Представителям этого знака зодиака нужно быть более внимательным ко всем сбережениям. Одно удачное вложение может кардинально изменить вашу жизнь.

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