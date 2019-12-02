Залізнична станція є, а потягу немає. На Закарпатті чиновники вже не один рік хочуть відновити рух вузькоколійкою. Колись легендарний маршрут тепер майже занедбаний, хоча міг би приваблювати туристів. Мар'яна Мартин продовжить.

Це колись перша і єдина на Закарпатті вузьколійка. Раніше на Іршавську залізничну станцію щотри години прибували потяги.

"- На вузькоколійку білети можна придбати? - А в нас вузькоколійки не працює раніше було, так, а зараз нема", - говорить Любов Бажів, касирка Іршавської залізничної станції.

Залізниця завдовжки сто двадцять три кілометри у Боржавській долині з'явилася тисяча дев'ятсот восьмого року. Нею транспортували деревину з гір. Згодом перевозити стали й пасажирів. Роками це був основний вид транспорту для жителів трьох закарпатських районів.

"Воно всьо так робила, что у час пик всьо сюди ся сходило. Не треба було даже на годинку дивитися, як засигналив, то знаєш точно шо він є", - говорять Михайло Синина, Іван Волошин, жителі Іршави.

Нині побачити вузькоколійку можна хіба в музеї Іршави.

"Власне сама колія, це фрагмент відтворений, як ця колія виглядає, оце от п'ятка, яка іде от сюди для того, щоб прибити залізницю, ну от і в порівняння п'ятка із великої", - говорить Андрій Світлинець.

Жителі Іршавщини не пригадують, чому й коли припинився рух залізницею. Та ми все-таки спробували відшукати легендарний потяг.

Нині потяг, який у народі називають "Анця Кушницька", курсує тричі на тиждень. У понеділок, четвер і неділю. Це у Виноградові базарні дні. Місця займати потрібно завчасно, адже охочих чимало.

"- Паніка, садіся сюда тут свободноє мєсто. - Дякуємо".

Дизель назвали "Анця Кушницька". Бо їздив він у Кушницю, де Анна - найпоширеніше жіноче ім'я. Нині, попри скорочений маршрут, вузькоколійка має неабиякий попит серед пасажирів. Жителі кажуть - хотіли б їздити "Анцею Кушницькою" щодня.

"Хочем каждий день ехать на этот поезд. Як ми раньше ходили", - говорить Єва Маринка, жителька Виноградівського району.

"То як діти будуть їздити на учобу то буде добре, да", - говорить Світлана Ігнатенко, жителька Виноградівського району.

Вузькоколійка на балансі Укрзалізниці. Не на камеру там кажуть: перевезення навіть на Виноградівщині збиткові. Квиток на потяг коштує лише п'ятнадцять гривень. Для жителів регіону це найдешевший вид транспорту. Відновити повноцінний рух залізницею чиновники хотіли вже давно.

"Був радник міністра інфраструктури колишнього і він розглядав цей проект як туристичний маршрут, йому все сподобалося, але коштів, якби у державні якісь програми не було закладено, і питання так застило", - говорить Олег Козенюк, керуючий справами апарату Іршавської райдержадміністрації

Необхідно щонайменше 250 тисяч євро. В Укрзалізниці, на балансі якої перебуває вузькоколійка, не на камеру кажуть, перевезення збиткові навіть на Виноградівщині. А от жителі Іршавського району мріють, що туризм подарує їхній залізниці друге життя. Адже такі туристичні маршрути популярні в усьому світі.