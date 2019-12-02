Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

На фото Анфиса позирует в блестящей полупрозрачной юбке и белом топе. Под снимком звезда поделилась собственным стихотворением.

"Какие глубокие мысли!", "Просто шикарная", "Очень красивое стихотворение", "Самая лучшая", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком наряде.