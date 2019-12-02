Анфиса Чехова взбудоражила откровенным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.
На фото Анфиса позирует в блестящей полупрозрачной юбке и белом топе. Под снимком звезда поделилась собственным стихотворением.
"Какие глубокие мысли!", "Просто шикарная", "Очень красивое стихотворение", "Самая лучшая", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в ярком наряде.
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