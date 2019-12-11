Заворушення у французькому місті Нант. Напередодні поліція сльозогінним газом розігнала акцію протесту, яку активісти влаштували в рамках другого загальнонаціонального страйку. Під час демонстрації виникли сутички з правоохоронцями, поліція вдалася до екстрених заходів. Французи виступають проти пенсійної реформи, яку готує кабмін. Сьогодні урядовці планують оприлюднити деталі плану, який має спростити складну систему нарахування пенсій.

"Вимагаємо відкликати пенсійну реформу, оскільки вона вкрай негативно вплине на виплати працівникам, особливо, молоді, яка колись вийде на пенсію. Мусимо поборотися за збереження нинішньої пенсійної системи, - це надбання наших попередників. Тож ми хочемо його залишити", - говорить Анн-Сесіль, учасниця акції протесту.