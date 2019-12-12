Замурували і забули: поліцейські розкрили викрадення у музеї в Італії [ Редактировать ]
Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни.
Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому. Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею злочинці замурували її у стіні будівлі.
Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур. Нині фахівці перевіряють справжність полотна. Адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки.
по теме
Поліція Італії зайшли викрадену 20 років тому картину
Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому
У Берліні пограбували музей історії Штазі
За повідомленням поліції, у ніч проти 1 грудня крадії залізли в будівлю через вікно першого поверху. Розбили вітрини, викрали медалі та коштовності
Пограбування Дрезденського музею: влада оприлюднила перелік викраденого
Серед прикрас коштовності 18 століття, еполет з рідкісним діамантом вартістю майже 10 мільйонів євро, зірка польського Ордена Білого Орла
У Дрездені пограбували найбільшу колекцію коштовностей в Європі
Зухвале пограбування у Німеччині - як злочинцям вдалося потрапити до скарбниці і що винесли грабіжники?
Романтика поза законом: американець освідчився під час пограбування
Мешканець американського Бостона інсценував пограбування магазину, щоб освідчитися коханій. Коли чоловік зі своєю дівчиною прийшли до крамниці, туди увірвався підставний грабіжник