На Кубе впервые за 40 лет парламент выбрал Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило Associated Press.

56-летний Крус возглавлял 16 лет министерство туризма. За это время на Кубе было построено много гостиниц, резко увеличилось количество туристов.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. А в 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

Ранее сообщалось о том, что США ввели санкции против главы МВД Кубы