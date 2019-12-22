На Кубе впервые назначили премьер-министра [ Редактировать ]
На Кубе впервые за 40 лет парламент выбрал Мануэля Марреро Круса на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило Associated Press.
56-летний Крус возглавлял 16 лет министерство туризма. За это время на Кубе было построено много гостиниц, резко увеличилось количество туристов.
В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. А в 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.
Ранее сообщалось о том, что США ввели санкции против главы МВД Кубы
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