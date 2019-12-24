На заході України припинили рух великогабаритного транспорту [ Редактировать ]
У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини тимчасово припинили рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомили в ДСНС.
У гірській місцевості синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю.
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