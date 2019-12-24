Двух знаков зодиака ждет невероятная удача на этой неделе [ Редактировать ]
На этой неделе, 23-28 декабря, некоторым знакам зодиака сказочно повезет. Астролог Павел Глоба выделил двух представителей зодиакального круга, которым успех перед Новым годом будет сопутствовать больше, чем остальным. Об этом пишет SlovoFraza.
Овен
Самыми удачными днями для людей этого знака Зодиака станут 24 и 25 декабря. Во вторник и среду их ждет большой финансовый и деловой успех. Будет высока вероятность получить прибавку к зарплате, премию или обрести новый источник доходов. На этой неделе нужно заняться также поисками любви или укреплением существующих отношений.
Дева
Целых три дня на этой неделе звезды будут пребывать в наилучшем расположении духа для Дев: 23, 26 и 27 декабря. Вся неделя в целом и эти три дня в частности идеально подойдут для романтики, знакомств, свиданий, флирта и создания отношений, либо их укрепления. Можно планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека или признаваться в любви. Это очень благоприятное время для общения с людьми и в деловой сфере. Нужно заключать союзы, знакомиться с новыми партнерами.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.
по теме
Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Для многих знаков зодиака 23 декабря станет не самым простым днем
Гороскоп на 20 декабря: что ждет каждый знак зодиака
Пятница, 20 декабря, станет удачной для тех, чья работа связана с умственным трудом
Гороскоп на 17 декабря: кого ждет сногсшибательный успех
Вторник, 17 декабря, станет весьма удачным для некоторых знаков зодиака
Гороскоп на 16 декабря: кого ждут неприятности
В понедельник, 16 декабря, не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая задача будет вам по плечу
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака
На пятницу, 13 декабря, астрологи дали прогноз для каждого знака зодиака