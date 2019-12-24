На этой неделе, 23-28 декабря, некоторым знакам зодиака сказочно повезет. Астролог Павел Глоба выделил двух представителей зодиакального круга, которым успех перед Новым годом будет сопутствовать больше, чем остальным. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Самыми удачными днями для людей этого знака Зодиака станут 24 и 25 декабря. Во вторник и среду их ждет большой финансовый и деловой успех. Будет высока вероятность получить прибавку к зарплате, премию или обрести новый источник доходов. На этой неделе нужно заняться также поисками любви или укреплением существующих отношений.

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Дева

Целых три дня на этой неделе звезды будут пребывать в наилучшем расположении духа для Дев: 23, 26 и 27 декабря. Вся неделя в целом и эти три дня в частности идеально подойдут для романтики, знакомств, свиданий, флирта и создания отношений, либо их укрепления. Можно планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека или признаваться в любви. Это очень благоприятное время для общения с людьми и в деловой сфере. Нужно заключать союзы, знакомиться с новыми партнерами.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.