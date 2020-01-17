Авиакатастрофа в Иране: Канада выплатит семьям погибших более $ 19 000 [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что правительство выплатит более $19 тысяч семьям канадцев, чьи родные погибли в результате катастрофы самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщает АР.
Правительство выплатит 25 000 канадских долларов (19 122 доллара США - ред) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе.
Также отмечается, что Трюдо ожидает от Иран выплаты компенсаций канадским семьям.
Но, по мнению премьер-министра, людям уже сейчас необходима помощь, чтобы они смогли провести похороны и оплатить счета
Выплата от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься правительством.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.
Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
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