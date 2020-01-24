Приметы на 24 января: что нельзя делать [ Редактировать ]
Приметы / Фото: "Униан"
В этот день, 24 января, верующие православные чтут память преподобного Михаила Клопского, святого Феодосия Великого - основоположника общежительных монастырей.
24 января именины у Степана, Михаила, Николая, Владимира, Иосифа, Виталия, Терентия, Федора
Приметы на 24 января:
- Утром идет снег - вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- Скулит собака - кто-то из семьи заболеет.
- На крышах висят сосульки - февраль будет теплым.
Что нельзя делать 24 января
- Нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, иначе накличете на себя беду.
Церковные праздники и посты в 2020 году
- Пасха в 2020 году - 19 апреля (Светлое Христово Воскресение).
- Рождество Христово 7 января 2020 года.
- Крещение Господне (Богоявление) 19 января 2020 года.
- Сретение Господне 15 февраля 2020 года.
- Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) 12 апреля 2020 года.
- Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года.
- Вознесение Господне 28 мая 2020 года
- День Святой Троицы (Пятидесятница) 7 июня 2020 года.
- Преображение Господне 19 августа 2020 года.
- Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года.
- Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года.
- Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2020 года.
- Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года.
Читайте также гороскоп здоровья на февраль.
по теме
Prev Next
20 января 2020 07:48
Приметы на 20 января: что нужно сделать на Крестителя Господня Иоанна
В Украине и во всем мире отмечают собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
16 января 2020 08:06
Приметы на 16 января: что нельзя делать
В этот день православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия
15 января 2020 08:44
Приметы на 15 января: что категорически запрещено делать на Сильвестра
15 января православные христиане отмечают день Сильвестра
12 января 2020 10:20
Приметы на 12 января: что нужно сделать
12 января отмечается День Анисьи зимней
22 января 2020 06:30
Гороскоп удачи на февраль: кого ждет грандиозный успех
Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы и только от удачи зависит будут ли они приятными