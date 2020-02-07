В Запорожье Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины задержали мужчину, который организовал преступный канал для торговли людьми. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина и его сообщники отправляли людей по морю из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Его подозревают в вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них отбывали наказание за рубежом.

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Преступники переправляли мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Для этого они использовали парусные яхты и прогулочные катера. В качестве экипажа там находились завербованные украинцы.

35-летний житель Запорожья оказался участником преступной группы. Мужчина имеет связи с иностранными перевозчиками нелегальных мигрантов.

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