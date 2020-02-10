Українські військові кораблі, які повернули з Росії відремонтують. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Катер "Нікополь" та буксир "Яни Капу" доправлять на судноремонтний завод уже цього тижня, а катер "Бердянськ" - трохи згодом.

Нагадаю, захоплені військові кораблі передали Україні торік 18 листопада за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже судна повернули практично знищеними. Донині їх не відновлювали, бо проводили балістичну експертизу. Екіпажі цих кораблів - 24 моряків - звільнили з полону у вересні.