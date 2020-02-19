Полицейскому, который насмерть сбил человека, избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Полицейскому, который совершил смертельное ДТП в Броварах, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения. Его взяли под стражу без определения размера залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"По принципиальной позиции прокуратуры области Голосеевский районный суд города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.
В данный момент идет досудебное расследование.
В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в воскресенье, 16 февраля, в Броварах произошла жуткая авария, в результате которой погиб мужчина. Полицейский, находясь в нетрезвом состоянии, сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе, он пытался скрыться с места преступления, но его задержали водители.
Виновником аварии оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения полиции в Киевской области. 17 февраля начальник полиции Киевской области Андрей Небытов подписал приказ о его увольнении.
Ранее в Харькове произошло страшная авария.
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