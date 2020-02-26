В Україні згадали день опору Криму російській окупації [ Редактировать ]
Сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, під стінами парламенту Автономії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, який завершився сутичками.
В ніч проти 27 лютого російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної Ради і Ради міністрів Криму. За кілька днів окупанти загарбали весь півострів. А 16 березня Росія провела там незаконний референдум.
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