Сьогодні День опору Криму російській окупації. Шість років тому, 26 лютого 2014 року, під стінами парламенту Автономії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, який завершився сутичками.

В ніч проти 27 лютого російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної Ради і Ради міністрів Криму. За кілька днів окупанти загарбали весь півострів. А 16 березня Росія провела там незаконний референдум.