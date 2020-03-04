Коронавірус шириться країнами світу [ Редактировать ]
Ще чотири країни зафіксували перші випадки зараження коронавірусом, зокрема Польща. Побільшало хворих у Білорусі - вже шестеро. Загалом у світі інфікувалося понад 93 тисячі людей, більш як три тисячі померли, одужало понад 50 тисяч. Як міжнародна спільнота бореться з поширенням недуги - дивіться далі.
Ліхтенштейн, Чилі, Аргентина та Польща. Цими країнами поповнилася світова карта поширення коронавірусу за останню добу. Найбільше випадків у Китаї, Південній Кореї та Італії. Нові реалії вносять корективи у звичний ритм життя різних країн та світу загалом. Приміром, в Ірані тимчасово звільнили понад 54 тисячі ув'язнених, щоб не поширювати недугу в переповнених тюрмах. Йдеться про засуджених за не тяжкі злочини. Усіх помилуваних попердньо тестували на коронавірус. А в Японії задумалися про перенесення літніх олімпійських ігор. Світові спортивні змагання запланували провести у Токіо в кінці липня. Однак дату можуть посунути.
"Учора під час обговорення член Міжнародного олімпійського комітету з Канади неофіційно заявив, що кінець травня - вдалий кінцевий термін визначитися з перенесенням, тож саме тоді комітет прийме це важливе рішення", - говорить Сейко Хашімото, міністр у справах Олімпійських ігор.
Як боротися зі стресом, пов'язаним із поширенням коронавірусу, придумали жителі Гонконгу. Піші прогулянки в гори допомагають розвіятися, подихати свіжим повітрям та оздоровитися.
"Я надто довго сиділа удома. А піти в гори і зі мною багато хто погодиться, - це вдихнути свіжого повітря, почуватися зручно, насолодитися відпочинком та прекрасним краєвидом і загалом відчути себе краще", - говорить Саді Лем, туристка.
В усьому світі країни виділяють зі своїх бюджетів кошти на боротьбу з поширенням вірусу. Майже 10 мільярдів доларів готова вкласти Південна Корея. 12 мільярдів - Світовий банк. Квартальну зарплату президента США пожертвував і Дональд Трамп. Гроші спрямовують як на додаткові заходи безпеки проти поширення вірусу, так і на розробку вакцини проти Covid-19.
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