Володимир Зеленський сьогодні побував у Полтавській області. Де займався питаннями промисловості. Характерна проблема для будь-якого виробництва в нашій країні - державних замовлень замало, комерційних можливостей ще менше.

Працівники Крюківського вагонобудівного заводу сказали президенту, що підприємство у квітні може просто зупинитися. Зеленський пообіцяв нові замовлення від "Укрзалізниці", щоб люди не залишилися без роботи.

"На даний час більше замовлень по пасажирському вагонобудуванню у нас немає. Це означає, що будемо сидіти дома і сокращеніє, скорочувати штат", - пояснює Іван Головань, начальник корпусу пасажирського вагонобудування.

"Просто страшно за такую ситуацию, Не знаю. Нужна работа людям, нужно кормить семьи, а чем? Зарплаты маленькие. Работы нет, значит мы не зарабатываем деньги", - говорить Андрій Недбайло, слюсар металоконструкцій.

"Вже почали вирішувати питання для того щоби підіймати саме українського виробника, саме українську промисловість. Пане міністр, ви знаєте, як я до вас ставлюся і я хотів би, щоб ми зараз просто сказали, що ми дійсно замовимо три дизеля і сто, не до ста, а конкретно сто вагонів. - Можна трішки менше? - Скільки? - 80, виходячи з фінансових можливостей. - 80-90 не підходить, давайте 90. - Гаразд, домовились".