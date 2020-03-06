Але от що все ж таки переважає в історії з коронавірусом - реальна загроза чи паніка? Ви ж і самі бачите, у світі зчинився ажіотаж навколо медичних масок, які навіть не захищають від вірусу. Азіатів, у найкращому разі, уникають. І найгірше - люди так знервовані, що вдаються до агресії проти своїх же співгромадян та сусідів, якщо у тих з'являється лише підозра на коронавірус.

Як впоратись із цією панікою? Та хто перетворює страхи на вигоду? Фінансову та політичну. Галина Якушко продовжить тему.

Глобальний переполох! Чому люди так легко піддаються паніці? Хто ляльковод світового хайпу? І хто, і як заробляє на ажіотажі?

Отже, почнемо з того, а що ж таке - паніка? Це - емоційний стан, коли людина втрачає раціональне мислення, і керується інстинктами. Превалює - відчуття страху.

"Базовий страх - це страх смерті в першу чергу", - говорить Марина Дворник соціальна психологиня.

Масова паніка - це некерована стихія. Однак заради певних мотивів - ажіотаж можна штучно спровокувати.

"Якщо ви хочете впливати на маси, треба населення вивести з раціонального в емоційний стан. Оскільки страх і негатив це найпростіший спосіб і ми ж розуміємо, що в нас невелика кількість населення, яка розбирається в мед термінах - особливо в коронавірусі", - говорить Олександр Антонюк, політолог.

Більше того, паніки глобального масштабу хвилеподібні. 2009 світ переймався свинячим грипом. Через 11 років планету охопив коронавірус. Трохи згодом їх ми порівняємо. А поки - про нову пошесть.

Про COVID-19 говорять всі. Усі світові ЗМІ, наче фронтові зведення, щодня інформують про кількість хворих. Інтернетом ширять фейки, посилюючи паніку. Приміром, кадри з хворими, які падають просто на вулицях в Китаї.

З полиць магазинів у передчутті апокаліпсису люди змітають продукти. В Україні поки в крамницях спокійно, лише скуповують втридорога медичні маски.

Одна з найдорожчих - маска відомого італійського бренду. За лічені дні розійшлася за ціною 220 доларів за штуку!

Нічого не нагадує?

2009 рік. Ці кадри показували На всіх телеканалах держави. В Україні зустрічають літак із противірусним препаратом "Таміфлю". В країні епідемія свинячого грипу Н1N1. У світі - оголошено пандемію. Медичні маски розмітають вмить. І навіть починають шити марлеві пов'язки у промислових масштабах.

Фармацевти рахують шалені прибутки за противірусні та імуностимулюючі препарати. А в новинах людям повідомляють народні рецепти:

"Вживати продукти що сприяють імунітету: овочі, цибуля, часник".

А це вже Центральний вокзал Києва десятирічної давнини. Провідниця старанно вимочує ганчірку в хлорці та протирає вагони.

"Тряпочка і пішли протирать отак будєм дєлать дєзинфекцию. Каждих два три часа".

Заробляли на свинячому грипі навіть бармени.

Тоді фармацевтичні компанії світу буквально озолотилися. 2009 вони на людських страхах заробили мільярди євро. Зрештою ПАРЄ навіть звинуватила Всесвітню організацію здоров'я у змові з фармкомпаніями та в штучному створенні паніки!

Адже ажіотаж був неспівставний із наслідками. І смертність від свинячого грипу не перевищила смертності від звичайного. Зате тодішні політики заробили собі на тому непогані політичні бали, а фармацевти сколотили собі статки.

Та повернімося в наші дні. Паніка навколо коронавірусу - в Україні набуває небачених навіть 2009 року масштабів! З легкої руки політиків різних мастей та рангів люди виходять на мітинги та молебні. Нові Санжари - заживають собі "слави" на весь світ!

"Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку. А потім підбурював до цього дикунства. Замовники та організатори понесуть відповідальність. Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах", - запевнив Володимир Зеленський, президент України.

Проти особливо активних мітингарів у Санжарах порушені провадження. Однак досі на названі імена головних ляльководів санжарського дійства.

Та це не лише українська дійсність. В Казахстані люди викидають ліжка з лікарень, а в Ірані підпалюють лазарет із хворими на COVID-19!

"Механізм один, я потрапляю в невизначену ситуацію, я починаю діяти як натовп - тобто я перестаю бути особистістю, я перестаю підключати критичне мислення, я роблю як всі", - пояснює психолог.

І маніпулювати первісними страхами легко. З одного боку паніку підживлює інформаційний вакуум. Виникає страх невідомого. З іншого боку реакцію можна запустити: для цього спершу в інтернеті поширюють якусь інформацію (не обов'язково правдиву), далі - її підхоплюють користувачі мереж.

"Лідер громадської думки пише в ФБ пост, що ось біда: влада не справляється. Ось тут у нас витік якоїсь інформації в нас тут зараження, яке не контролюється нічим. Це підхоплюють спеціальні ЗМІ, які не перебирають матеріалом. Потім ботоферми у ФБ підключаються знову блогери та лідери думок, які все більше пишуть - біда!"

"Починається з того, що є коронавірус. Від нього немає вакцини. Від нього помирають люди. Далі Україна не готова. Україна не має як захистити і далі, от в момент піка, повертаються не українці, а повертаються хворі", - пояснює Андрій Вігірінський.

Політологи стверджують, деякі політики навіть заробили собі імідж рятувальників в Санжарах.

"Мовляв, от ми захистили наше місто від коронавірусу. Не пустили до нас прокажених. В нас сьогодні підбурити українця дуже просто, питання коли стосується тебе, твоєї хати, твого сусіда - це найближче те, що тебе щипає", - говорить Андрій Ткачук.

Зрештою, це стосується не лише українців. Глобальна паніка навколо коронавірусу спровокувала небачену досі хвилю расизму. По всьому світу зафіксовані напади на азіатів.

Разом із панікою шириться і коронакриза. Експерти вже говорять про економічну кризу, складнішу, ніж 2008 року. Фондові ринки фіксують найбільші втрати за останні десять років. Цілі галузі - зазнають збитків. А на європейських ринках бракує китайських товарів.

"Проблема в тому, що цей вірус змушує людей витрачати менше грошей. Якщо ланцюги поставок руйнуються і виробництво в такій країні, як Китай зупиняється, то воно зупиниться і в Німеччині. А значить, світова економіка йде на спад", - говорить Роберт Халвер, керівник аналізу ринку капіталу Baader Bank.

Тож якими будуть економічні наслідки коронавірусу - точно передбачити поки не може ніхто. Але в тому, що хтось втратить, а хтось неабияк заробить на цій паніці - сумнівів немає.