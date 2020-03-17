Компанія "Амазон", через поширення коронавірусу, розширює штат. Винаймуть ще сто тисяч працівників складів і доставки.

Після закриття наземних магазинів та закладів громадського харчування у деяких регіонах США клієнти здійснюють більше покупок онлайн. Також компанія вирішила витратити 350 мільйонів доларів на підвищення зарплат співробітникам у Сполучених Штатах, Канаді та країнах ЄС - у середньому на два долари за годину.