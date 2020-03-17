Amazon наймає "коронавірусних кур'єрів" [ Редактировать ]
Компанія "Амазон", через поширення коронавірусу, розширює штат. Винаймуть ще сто тисяч працівників складів і доставки.
Після закриття наземних магазинів та закладів громадського харчування у деяких регіонах США клієнти здійснюють більше покупок онлайн. Також компанія вирішила витратити 350 мільйонів доларів на підвищення зарплат співробітникам у Сполучених Штатах, Канаді та країнах ЄС - у середньому на два долари за годину.
по теме
У Маямі сотні відпочивальники святкують карантин на пляжі
Попри поширення коронавірусу, сотні відпочивальників вийшли на пляжі у Маямі. Кожен американський штат самостійно ухвалює рішення про карантин
США намагається врятувати від вірусу першу економіку світу
Крок більш ніж серйозний. Федеральна резервна система США, вони виконує в країні функції Центрального банку, знизила свою відстокову ставку майже до нуля
В США массово скупают оружие и патроны из-за коронавируса
В США опасаются того, что из-за пандемии перестанут нормально функционировать силы правопорядка
В США протестируют экспериментальную вакцину от коронавируса
В испытаниях антикоронавирусной вакцины примут участие около 45 волонтеров
Через коронавірус у США оголосили надзвичайний стан
У Сполучених Штатах зареєстровано понад 1200 випадків інфікування, померли понад 50 людей - під загрозою заразитися опинився сам американський лідер