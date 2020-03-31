Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Вісім українців одужали від коронавірусу. Всього в Україні підтверджено 556 випадків захворювання на Сovid-19, 13 людей померли.
За останню добу нові випадки зафіксовані в 13 областях. Найбільша кількість - 18 - на Тернопільщині, 15 у Чернівецькій, 13 у Вінницькій областях. Плюс 5 випадків у столиці, 4 в Івано-Франківській та 8 в Сумській областях. По три нових випадки підтвердили в Одеській та Київській областях. Ще по 2 зафіксували на Рівненщині та Запоріжжі, по одному випадку додалося в Волинській, Хмельницькій, та Дніпропетровській областях. Найбільша кількість хворих залишається у Києві.
За даними МОЗ, по всій країні підготовлено майже сімдесят тисяч ліжок для першої хвилі госпіталізації хворих на Сovid-19.
по теме
Міста в ізоляції: які заходи вживає влада
Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вінниця обмежує пересування транзитного транспорту - через стрімке поширення коронавірусу
Найгарячіша точка: Буковина потерпає від Covid-19
Найгірша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій області. Там від початку спалаху зафіксували один летальний випадок
Львівщина отримала допомогу від Китаю
Додаткові тест-ситеми на виявлення коронавірусу вже в Україні. Напередодні борт з Китаю доправив їх на Львівщину, а звідти їх передають в інші західні регіони
По всій Україні медики не можуть дістатися своїх робочих місць
Йдеться передусім про середній та молодший персонал. І доки чиновники намагаються розв'язати проблему з підвезенням, медсестри та санітарки виходять із ситуації, як можуть
Коронавірус в Україні: Володимир Зеленський звернувся до народу
Не вірити фейкам та довіряти лише офіційним джерелам. Президент знову звернувся до українців з приводу коронавірусу