Вісім українців одужали від коронавірусу. Всього в Україні підтверджено 556 випадків захворювання на Сovid-19, 13 людей померли.

За останню добу нові випадки зафіксовані в 13 областях. Найбільша кількість - 18 - на Тернопільщині, 15 у Чернівецькій, 13 у Вінницькій областях. Плюс 5 випадків у столиці, 4 в Івано-Франківській та 8 в Сумській областях. По три нових випадки підтвердили в Одеській та Київській областях. Ще по 2 зафіксували на Рівненщині та Запоріжжі, по одному випадку додалося в Волинській, Хмельницькій, та Дніпропетровській областях. Найбільша кількість хворих залишається у Києві.

За даними МОЗ, по всій країні підготовлено майже сімдесят тисяч ліжок для першої хвилі госпіталізації хворих на Сovid-19.