Дизайн щитків знайшов в інтернеті і сам вдосконалив

Домашня друкарня у поміч медпрацівникам. На Філіппінах підліток на 3D-принтері виготовляє захисні щитки.

16-річний хлопчина отримав прилад у подарунок на минуле Різдво, і в умовах карантину знайшов йому слушне застосування.

Дизайн щитків знайшов в інтернеті і сам вдосконалив. Його сім'я роздала чотирьом столичним лікарням кілька десятків таких захисних засобів і планують надрукувати ще.