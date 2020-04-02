На Філіппінах підліток виготовляє захисні щитки для лікарів [ Редактировать ]
Домашня друкарня у поміч медпрацівникам. На Філіппінах підліток на 3D-принтері виготовляє захисні щитки.
16-річний хлопчина отримав прилад у подарунок на минуле Різдво, і в умовах карантину знайшов йому слушне застосування.
Дизайн щитків знайшов в інтернеті і сам вдосконалив. Його сім'я роздала чотирьом столичним лікарням кілька десятків таких захисних засобів і планують надрукувати ще.
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