ОПЗЖ настаивает на внесении в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады Постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы". Об этом говорится в письме народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. День Победы - это праздник, который объединяет поколения. Отметить бессмертный подвиг народа в той войне, почтить память погибших, усилить социальную защиту ветеранов, утвердить традиции уважительного отношения к ним - обязанность государства Украина", - говорится в письме оппозиционеров за подписью Сопредседателей фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

В ходе войны Украина потеряла почти 13,5 млн граждан, за время войны и оккупации погиб каждый пятый украинец, уничтожено 700 городов и 28 тыс. сел, сожжено 319 тыс. хозяйств.

Обеспечить надлежащее празднование 75-й годовщины Победы и всестороннее освещение этого празднования, почтить память павших, усилить социальную защиту ветеранов войны, сохранить память о Великой Победе в веках - это долг украинкой власти.

"Принятие постановления позволит на государственном уровне достойно отметить 75- годовщину Великой Победы", - подчеркивают оппозиционеры.