Неделя станет особенной для многих знаков зодиака. Уже во вторник, 5 мая, ожидается магнитная буря. Подробный гороскоп для знаков зодиака дает "Страна".

Овен

Начало недели может пройти для вас в расслабленном режиме, а ближе к четвергу наоборот придется поднажать. Поэтому будьте морального готовы трудиться в выходные. Такая работа станет важной и полезной.

Телец

В вашу жизнь внезапно придет много новостей. Принимать близко к сердцу каждую из них не получится, да и не надо. Поэтому включайте психологический фильтр и не тратьте нервы на малозначимые вещи.

Близнецы

Будьте острожны по отношению к тем, кто захочет воспользоваться вашей добротой. Не допустите, чтобы вами стали нагло пользоваться. Сконцентрируйте внимание на себе, своих потребностях и желаниях.

Рак

На этой неделе Ракам доверят важный секрет. Храните его, как зеницу ока. Таким образом доверие к вам укрепится в разы. Не поддайтесь искушению и не выдайте чужую тайну. Иначе это будет иметь для вас негативные последствия.

Лев

Теплая погода не означает, что нужно переодеваться в летнюю одежду. Солнце может вас обмануть, поэтому будьте осторожны с переохлаждением и следите за здоровьем. На этой неделе Львам рекомендовано пораньше просыпаться - утром вас могут посетить отличные идеи.

Дева

Равномерно распределите энергию и занятость между всеми будними, чтобы в пятнице не валиться с ног и не засыпать прямо на ходу. Среди недели Дев ждет добрый душевный разговор с человеком, с которым давно не было связи.

Весы

За все старания Весов на этой неделе ждет полностью заслуженный подарок. Можете или попросить его, или сделать себе самостоятельно. Возможно, это и не будет вещь первой необходимости, зато она по-особенному поднимет настроение.

Скорпион

Скорпионам важен контакт с цветами и землей, а также животными. Это внесет в жизнь настоящее умиротворение, которое непросто достичь. В результате планы на неделю удастся реализовать, как по маслу.

Стрелец

Залог успеха на этой неделе - планирование не только своих дел, но и досуга. Продумайте завтраки, вечера и выходные, что будете смотреть или читать. Полный контроль ситуации - вот что сейчас важно для Стрельцов.

Козерог

Козерогам нужно контролировать свои расходы в первой половине недели. В долг давать не стоит, иначе ближе к выходным придется занимать самому. Если будете тратить грамотно, то в четверг-пятницу совершите приятную покупку.

Водолей

В первой половине недели Водолеям потребуется максимальная концентрация - может показаться, что все валится из рук. Уже в четверг Звезды перейдут на вашу сторону. Дела удастся успешно решать спокойном, даже расслабленном состоянии.

Рыбы

На этой неделе на Рыб могут нахлынуть воспоминания. Не нужно их отталкивать и сдерживать свои эмоции. Плачьте или смейтесь - не держите в себе чувства и не стесняйтесь их проявлению. Это показатель вашей силы, а не слабости.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.