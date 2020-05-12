Один из основателей "Центра противодействия коррупции" и бывший член Совета общественного контроля НАБУ трижды судимый Дмитрий Шерембей первый срок отсидел за кражу. По его словам, он украл из квартиры потерпевшего "две жмени золотых украшений".

Об этом пишет "Страна" в статье-расследовании "В антикоррупционеры - после трех ходок. Как активист Шерембей стал фигурантом уголовных дел, "осваивая" западные гранты на миллионы долларов". Все уголовные сроки Дмитрия Шерембея были связаны с квартирными кражами. Будучи инъекционным наркоманом, он совершал квартирные кражи, причем в крупных размерах, и за это был трижды осужден. Сообщают "Вести".

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем видеоблоге "Трижды сидевший антикоррупционер теперь крышует Сытника" рассказал о подробностях этих дел и персоне Дмитрия Шерембея, сооснователя "Центра противодействия коррупции".

"Это "авторитетный человек, три "ходки" - шутка ли! Суммарно больше 8 лет отсидел на "зоне". Судимый за квартирные кражи человек, бывший наркоман. Теперь - грантоман, я так понимаю, - сообщает Гончаренко.

И теперь он у нас один из "борцов с коррупцией", создатель " Центра противодействия коррупции!" вместе с Шабуниным. Один - трижды судимый, второй - пока нет. Интересно, знают ли грантодатели, что часть грантов, которые они выделяют, может попасть в воровской "общак"? Потому что Шерембей, который, видимо, в силу возраста просто не пролазил в форточку, теперь занимается более прибыльным и уважаемым занятием. Вот такие у нас "антикоррупционеры".

Данную информацию Дмитрий Шерембей сам подтвердил в интервью журналу "Новое время", рассказав подробности об украденном у потерпевшего: "Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли. Он потом следователю все в деталях описал - там было 16 листов украшений. К 16-ти годам я вышел, но уже через три месяца я опять сел в тюрьму. Второй раз вышел в двадцать. Это была колония усиленного режима. Там сидели, например, за убийство. Третий срок - это совокупность невероятного количества страшных ошибок", - заявил Дмитрий Шерембей.

Журналист Владимир Бойко в своем Facebook также уточнил данную информацию. По его словам, будущего активиста -"антикоррупционера" через полгода после освобождения по первой судимости, Шерембей был повторно осужден за то же преступление на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества, а через год после освобождения был снова осужден на 4,5 года с конфискацией имущества.

Напомним, что во время выборов в состав Совета общественного контроля при НАБУ в 2015 году и Дмитрий Шерембей, и Виталий Шабунин указали недостоверные сведения в поданных документах. Виталий Шабунин не задекларировал земельный участок, приобретенный им в 2014 году, а Дмитрий Шерембей скрыл в автобиографии, поданной на конкурс, факты наличия приговоров за уголовные преступления, а также места работы во время отбывания наказания в колонии.