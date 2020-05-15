Противокоронавирусная защита: в Украине производят собственные спецшлемы [ Редактировать ]
Фото: коронавирус/ Собака. ру
Украинские инженеры из Харькова создали шлемы, которые обеспечат медикам полную защиту от бактерий коронавируса.
Об этом пишет Yak.Today.
По их словам, защитные шлемы будут стоить в 15 раз дешевле зарубежных аналогов и работают в автономном режиме до 12 часов.
Отмечается, что себестоимость PARP составляет 2 тысячи гривен, а заряжаются они от обычной розетки в 220 Вольт.
Известно, что защитные средства прозрачные и пациент сможет наблюдать за реальными эмоциями врача, который предоставляет ему помощь.
Фото: Yak.Today
Ранее мы писали о том, что коронавирус "убил" почти 500 украинцев. Всего в стране фиксируют 17 330 случаев заболевания.