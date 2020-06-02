Жителі Дніпра продавали підробні харчі та заробляли мільйони [ Редактировать ]
25 тонн підробних харчів на понад мільйон гривень вилучили в чотирьох жителів Дніпра. Товар ділки рекламували й збували з етикетками відомих українських брендів - через власний інтернет-магазин.
Торік виготовили 200 тонн фальсифікату - на 16 мільйонів гривень. Зловмисникам світить до трьох років ув'язнення.
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