Поліція спіймала підривників банкомату на Черкащині

Минулого тижня вони висадили у повітря банкомат і вкрали 400 тисяч гривень. Зараз - сидять у кайданках. Поліція затримала двох громадян Грузії, які підірвали термінал разом із частиною приміщення у селі Шевченкове на Черкащині