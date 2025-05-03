На Харківщині 10-річний хлопчик зґвалтував свою 7-річну подругу бо хотів... повторити порно. Про моторошний випадок повідомив начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.

"Хлопчику десять, дівчинці сім, і щоби розповісти цю історію, дуже важко підібрати слова. Не додаватиму сюди й відео, яке потрапило до поліції. Два коротеньких, не більше хвилини, записи - там хлопець намагається повторити зі своєю сусідкою те, що бачив в дорослих фільмах.



Він її залякав та змусив - так каже дівчина, підтверджує це її старший брат, йому дев’ять. Фактично вона не розуміла сенсу усіх дій, що відбувались. Діти давно дружать, разом гуляють, живуть на одній вулиці. Відео з їхніми "іграми" потрапило до дорослих лише тому що хлопець переслав його другу-підлітку. А там випадково побачила матір і одразу пішла до служби у справах дітей. Саме звідти ми й отримали сигнал про сексуальне насильство відносно малолітньої.



Хлопець живе з мамою та бабусею. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Хлопець також стоїть на обліку в соцслужбі. Матір, при цьому, працює асистентом вчителя початкових класів. Відповідно до характеристики з місця роботи "знає основи дитячої психології та педагогіки".



Її син дружив також зі старшими хлопцями. Вони й показали п'ятирічному тоді ще хлопчику доросле відео. Після того каже, "дивився часто, бо було цікаво". А потім ввімкнув таке відео з інтернету подружці та запропонував повторити. Перший раз це було минулого літа, тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам включив телефон.



Ми поговорили з цими дітьми. Дівчинка каже, що погодилася, бо боялася. Хлопець та його матір на контакт особливо не йдуть.



Мама дівчинки зараз в декреті, окрім доньки, в неї є ще троє синів. Батько офіційно ніде не працює. Їхня родина стоїть на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Батьки дізналися про все, що сталося, тільки коли побачили відео.



Шокуючий випадок. Але в цій ситуації кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років. Мова йде про невиконання батьківських обов’язків, матір можуть позбавити батьківських прав", - написав Болвінов.