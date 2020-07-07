Лісові пожежі знову палають у США. По всій країні натепер зареєстровано майже 50 осередків займання.

"Червоний" рівень пожежної небезпеки оголошено в штатах Орегон, Невада, Аризона, Юта, Колорадо, Вайомінг та в Каліфорнії, де ситуація зараз найскладніша. В околицях Лос-Анджелеса полум'я охопило майже чотириста п'ятдесят гектарів.

Палають ліси й навколо Сан-Франциско - там вогонь знищив близько 400 гектарів. Ситуацію ускладнює аномальна спека та шквальний вітер. Наразі відомо про 9 постраждалих.