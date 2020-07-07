У США вирують масштабні лісові пожежі [ Редактировать ]
Лісові пожежі знову палають у США. По всій країні натепер зареєстровано майже 50 осередків займання.
"Червоний" рівень пожежної небезпеки оголошено в штатах Орегон, Невада, Аризона, Юта, Колорадо, Вайомінг та в Каліфорнії, де ситуація зараз найскладніша. В околицях Лос-Анджелеса полум'я охопило майже чотириста п'ятдесят гектарів.
Палають ліси й навколо Сан-Франциско - там вогонь знищив близько 400 гектарів. Ситуацію ускладнює аномальна спека та шквальний вітер. Наразі відомо про 9 постраждалих.
по теме
У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці
Вогонь вдалося приборкати лише за кілька годин. Усіх жителів будинку евакуювали. Обласне керівництво пообіцяло допомогти з відселенням та ліквідацією наслідків
Конгрес США підтримав санкції против Китаю за тиск на Гонконг
Документ передбачає тюремне покарання за спротив політиці Пекіна. Інтернет-провайдери відтепер зобов'язані за першою вимогою надавати інформацію поліції про користувачів соцмереж, які поширюють опозиційні меседжі
В американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію
Кінець "автономної зони". Білий дім офіційно повідомив в американському Сіетлі спецпризначенці зачистили захоплену територію
Мужчина нырнул в аквариум магазина ради лайков в соцсетях (видео)
Он погрузился в аквариум, который был в магазине, и начал плавать
Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа
Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще 35 американцев за "убийство Сулеймани"