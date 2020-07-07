Подрыв авто "Укрпочты": опубликованы фото нападавших [ Редактировать ]
Полиция устанавливает очевидцев нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. По последней информации, подозреваемые в разбойном нападении передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло-бежевого цвета. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Полтавской области.
"Особая примета ВАЗа - правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто - вероятно 59 (или 58), последние буквы - СК. Преступники вооружены и опасны!
Ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно. Сразу звоните в полицию" - призывают правоохранители.
Напомним, во вторник, 7 июля, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные напали и ограбили автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте".
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