Какой праздник 9 июля: главные приметы дня [ Редактировать ]
В четверг, 9 июля, в мире отмечают День веры в единорогов. В Азербайджане - День сотрудников органов дипломатической службы, в Аргентине - День независимости, в Казахстане - День работников водного хозяйства, в Марокко - День Хасана II, в Панаме - День жертв, в Южном Судане - День независимости, в США - День сахарного печенья, в Мексике - День деревьев, в Австралии - День Конституции.
Какой сегодня церковный праздник
В этот день православная церковь чтит память святого Давида Солунского, отшельника. В народе день назвали Земляничником - к этому времени поспевала земляника и люди отправлялись на ее сбор. Другие названия праздника: "День Давида", "Медосбор", "Ягодница". Считается, что полезны не только ягоды, но и листья земляники. Если вам нужно 9 июля занять деньги, положите в карман землянику и отправляйтесь просить средства - ответ будет положительным.
Что нельзя делать 9 июля
Нельзя топтать или выбрасывать землянику. Можно навлечь беду.
Приметы на 9 июля
- Идет дождь - такая погода установится до осени; - ясно и тепло - до конца лета небо будет безоблачным;
- День жаркий - в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре;
- Рассада хорошо впитывает влагу - ближайшие дни будут сухими;
- Ягод земляники много - зима будет холодной.
9 июля именины
Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в июле.
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