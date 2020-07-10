Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю "Ротенберг" потерпає від нашестя медуз. Солону воду там використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею туди потрапляють і тисячі медуз.

За словами головного інженера об'єкта, морські істоти потрапляють у турбіни і можуть серйозно їх пошкодити. З такою проблемою фахівці "Ротенберга" стикаються щоліта. Втім, поки що перебоїв у роботі станції вдавалося уникати.