Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю страждає від нашестя медуз [ Редактировать ]
Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю "Ротенберг" потерпає від нашестя медуз. Солону воду там використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею туди потрапляють і тисячі медуз.
За словами головного інженера об'єкта, морські істоти потрапляють у турбіни і можуть серйозно їх пошкодити. З такою проблемою фахівці "Ротенберга" стикаються щоліта. Втім, поки що перебоїв у роботі станції вдавалося уникати.
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