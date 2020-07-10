Заходом США пронеслася серія торнадо [ Редактировать ]
Середнім Заходом США пронеслася серія торнадо. Численні буревії зафіксували у штатах Міннесота і Південна Дакота. Там потрощено ферми та житлові будинки.
Подекуди сильний вітер викорчовував дерева, місцями навіть підіймав у повітря велетенські пласти землі. Загинула одна людина. Місцеві жителі взялися записувати торнадо на відео та викладати їх в інтернеті.
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