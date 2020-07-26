Сільські баталії. На Кіровоградщині люди пересварилися через старий водогін. Річ у тім, що мешканці вулиць, розташованих в низині, поливають у спеку городину. А от іншій половині села, через слабкий напір, води просто не дістається.

А це єдине джерело у селі. Більше дізнаємося від наших кореспондентів.

Відрами, баклажками, бочками - так носять воду жителі верхньої частини села Чарівне на Кіровоградщині.

Ксенія Олександрова, жителька с. Чарівне:

Це кожен рік у нас така ситуація, ми ціле літо носимо воду руками, хоч би дітей пожаліли, рвуть руки - хазяйства море.

Поки жителі однієї частини села обривають руки, носячи воду, іншої - використовують її без обмежень. Навіть поливають городи. І саме це, переконують місцеві, є головною причиною зникнення води в нижній частині селища.

Віра Харжевська, жителька с. Чарівне:

Каждий варе їсти, каждий миється, каждий миє посуду, миє, а нам це не можна зробити. Там стоять капельні поливи в людей і вони прекрасно себе так чувствують.

Через таку ситуацію, у селі постійні сварки. Навіть більше: селяни пішли у рейди: перерізають шланги та нищать системи поливів сусідам, які попри всі вмовляння продовжують поливати городи.

Це шланг, а було оце водопровід, воно ще в них під'єднується, і так вони собі поливають, не погано да.

Через вимушене безводдя, люди неодноразово зверталися в сільраду. Вимагають від місцевої влади знайти шляхи вирішення проблеми. Адже ні криниць, ні інших свердловин у дворах немає.

Наталя Царенко, секретар Чарівненської сільської ради:

Тому що потужності водопроводу не розраховані на те, щоб поливати присадибні ділянки і людей неодноразово попереджали, що вода технічна і має використовуватись для господарства, миття посуду, для тварин, заборонилось мить машини і поливать присадибні ділянки і неодноразово виставляло господарство оголошення що не вистачає потужності для поливу.

Конфлікт через воду влітку виникає щороку. Аби вирішити цю проблему, застарілий водогін необхідно модернізувати. На це потрібні гроші - на проєктну документацію - щонайменше пів мільйона гривень. У сільській раді кажуть, кошти щороку просять з обласного бюджету та поки що марно.