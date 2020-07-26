Ями на дорогах - одна з найпоширеніших причин ДТП в Україні. Поряд із перевищенням швидкості. І якщо головні автошляхи почали відновлювати, то місцеві і районні - часто чиновники увагою обходять.

На Черкащині селяни самотужки почали латати дорогу до туристичної місцини в селі Івківці. Дорожнє полотно там стелили тридцять років тому. Про самоврядування в дії - далі в сюжеті.

Третій день на під'їзді до туристичної принади в Івківцях кипить робота. Місцеві жителі підручними засобами латають дорогу. Яму розчищають мітлою і щедро заливають смолою, яку спочатку витоплюють за допомогою газового пальника.

Зараз замазуємо смолою. Щоб прихвативсь по краям асфальт.

Чоловіки пояснюють, втомилися об'їжджати манівцями вибоїни.

Обминали, поміж деревами їздили, як хочеш аби тільки в яму не в'їхать.

Яма готова до асфальтування. Грудки старого асфальту розбивають кайлом, розігрівають газовим пальником і утрамбовують.

Технологія проста і доступна, розповідає Юрій Грицак. Про неї дізналися від старожилів і шляховиків, які нещодавно тут полатали деякі ями.

Юрій Грицак, житель Івківців:

Про цю технологію дізнались від людей, які приїздили сюди робили дорогу. В них розпитали, як вони роблять.І по такому принципу як змогли своїми силами так і начали робить. Взяли асфальт, горєлку і зробили зварили трамбовку. Все.

Асфальт тут стелили років тридцять тому, відтоді капітального ремонту дорога не бачила. Хоча великі ями нещодавно дорожники полатали, після дощів "розростаються" малі, тож їх і вирішили люди позакривати.

Назар Лавріненко, власник просвітницько-розважального комплексу "Зерноленд":

Воно тріщить по швах. І сьогодні проїхала машина, випав кусок асфальту, далі це вже ширша дірка і за місяць вже дирка на півдороги.Тому ми намагаємось що можемо зробити, щоб порятувати цю дорогу.

Сюди, на Чигиринщину, у славетний край Хмельницького, до легендарного Холодного Яру, до дуба Залізняка, у Суботів щороку з усього світу їдуть сотні тисяч туристів. Але дороги тут капітально не лагодили останні років 20. На найбільш аварійних і небезпечних ділянках дорожники робили поточний і ямковий ремонт. Підключаються підприємці, фермери, небайдужі жителі. Але й досі проблемних доріг тут багато.

Олексій Лавріненко, голова Медведівської ОТГ:

Проблемні дороги залишаються ті, що є Т2403 від Медведівського повороту і по трасі до Суботова. Всі вони проблемні, всі вони практично непроїзні. Були звернення неодноразово до обладміністрації, депутатів Верховної Ради, до служби автомобільних доріг.Але віз і нині там.

Голова громади непокоїться, що доки шукатиме гроші на відновлення деяких доріг, покриття з них взагалі щезне. А ямковий ремонт - не надійний і тимчасовий. Громада ж мріє про безпечні шляхи для шкільних, рейсових і туристичних автобусів.