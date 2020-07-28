В Украине могут создать госфонд по возмещению вреда жертвам преступлений.

Соответствующий законопроект выложили на сайте парламента.

По информации, его хотят включить в фонд специального фонда госбюджета Украины.

Отмечается, что источником формирования госфонда планируют определить:

Средства, поступающие от исполнения наказаний в виде штрафов и исправительных работ;

Сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями, в случае принятия судом и вступления в законную силу обвинительного приговора;

Средства, которые выплатили пострадавшему в связи с совершением насильственного уголовного преступления и возвращенные в доход государства по основаниям, определенным законом.

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