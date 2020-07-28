В Украине создадут новый государственный фонд помощи [ Редактировать ]
Фото: Апостроф
В Украине могут создать госфонд по возмещению вреда жертвам преступлений.
Соответствующий законопроект выложили на сайте парламента.
По информации, его хотят включить в фонд специального фонда госбюджета Украины.
Отмечается, что источником формирования госфонда планируют определить:
- Средства, поступающие от исполнения наказаний в виде штрафов и исправительных работ;
- Сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями, в случае принятия судом и вступления в законную силу обвинительного приговора;
- Средства, которые выплатили пострадавшему в связи с совершением насильственного уголовного преступления и возвращенные в доход государства по основаниям, определенным законом.
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