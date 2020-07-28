А на фронті триває друга доба всеосяжного перемир'я, про яке, власне, й домовились у Мінську. Чи дотримуються сторони режиму тиші? І Що зараз відбувається на передовій - Ігор Левенок бачив.

Світлодарська дуга. Друга доба всеосяжного перемир'я. Бійці - в окопах, і нам радять пригинатися нижче до землі. Голови над бруствером ліпше не піднімати.

Роман, військовослужбовець збройних сил України:

Ну, в основному дотримуються, але ворог підступний і бувають поодинокі постріли.

Інтенсивний вогонь з боку супротивника - припинився. Та ворожі укріплення ось вони. Окупанти почепили там російський триколор. Нещодавно саме звідти прилітало найчастіше. Зараз ніби тиша. Українські бійці суворо її дотримуються. А з того боку раз-по-раз то пролунає постріл, а то й прилетить граната.

Бакит, військовослужбовець збройних сил України:

Люди чисто психологически люди воюють декілька років, що з тої сторони, що у нас. І єслі у нас є така можливість і важель, що Збройні сили України, що ми працюємо тільки по команді з доповіддю, то на тій стороні можуть відпрацювати і без команди.

Армійці кажуть: коли в Мінську вже домовилися про дату всеосяжного перемир'я, тут іще проливалася кров. На цьому місці ворожий снайпер поцілив у нашого бійця. Тяжко поранив.

За життя солдата й нині борються лікарі. Його стан тяжкий, проте - стабільний. Боєць Олександр Ворон. Незадовго до поранення він потрапив у кадр журналістів. Киркою та ломом чоловік трощив кам'яні сланці. Укріплював позицію і жартував щодо статусу УБД.

Ось таким нехитрим інструментом працюємо, виковирюємо вгризаємось в сланці.

Валерій Гудзь, командир бригади:

Зрозуміло що з такою втратою крові і самі труднощі пересування по траншеям не дали змогу винести їх товариша живим з позиції.

Командир бригади говорить: евакуація пораненого - це справжній подвиг побратимів.

Евакуація пораненого відбувалася на відкритій місцевості, адже зробити це у такому вузенькому окопі не було фізичної змоги. Тож попри небезпеку хлопці несли побратима кілометрів зо півтора і тим самим врятували йому життя.

Сергій - один із тих, хто виносив Олександра з передової. Каже - було страшно. Той самий снайпер міг би поцілити і в нього.

Хлопці тримають зв'язок зі шпиталем. Кажуть сьогодні Олександр прийшов до тями.