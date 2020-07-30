Глава Киевского областного совета Николай Стариченко сложил полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба Областного совета.

По информации, Стариченко не планирует участвовать в местных выборах.

Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета.

Известно, что Николай Стариченко был избран в Киевский областной совет в 2015 году под первым номером "Радикальной партии".

Ранее мы писали, что глава НБУ подал в отставку. Причиной такого решения стало "систематическое политическое давление".