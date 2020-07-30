Киевский облсовет "потерял" главу [ Редактировать ]
Глава Киевского областного совета Николай Стариченко сложил полномочия.
Об этом сообщает пресс-служба Областного совета.
По информации, Стариченко не планирует участвовать в местных выборах.
Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета.
Известно, что Николай Стариченко был избран в Киевский областной совет в 2015 году под первым номером "Радикальной партии".
Ранее мы писали, что глава НБУ подал в отставку. Причиной такого решения стало "систематическое политическое давление".
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