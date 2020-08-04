В селе Трилесы Киевской области разрушился жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, к спасателям обратились жители села, сообщив, что под завалами находятся их соседи.

По прибытию установлено, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м. В ходе аварийно-спасательных работ спасены из-под завалов мужчина пожилого возраста и мальчик 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу.

Отмечается, что причины разрушения устанавливаются.

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