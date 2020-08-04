Под Киевом "разлетелся" жилой дом [ Редактировать ]
В селе Трилесы Киевской области разрушился жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, к спасателям обратились жители села, сообщив, что под завалами находятся их соседи.
По прибытию установлено, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м. В ходе аварийно-спасательных работ спасены из-под завалов мужчина пожилого возраста и мальчик 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу.
Отмечается, что причины разрушения устанавливаются.
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