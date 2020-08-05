В среду, 5 августа, появилась информация о том, что таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана просили вывезти опасные грузы с территории порта Бейрута, где произошел взрыв. Об этом сообщает LBCI.

Глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер подтвердил LBCI, что ранее в судебные органы было направлено 6 заявлений о том, что материалы в порту опасны и представляют опасность для всех.

Дахер сообщил, что просил реэкспорта этих материалов, но этого не произошло. Также он отметил, что за хранение этих материалов отвечает администрация порта.

Как сообщает Reuters, предварительное расследование установило, что пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Причиной взрыва называется бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

Вопрос безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации груза.

По данным издания, за полгода до взрыва было предупреждение, что хранение этих веществ закончится трагедией.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой

Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.

Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту