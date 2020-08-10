Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЦИК назвала победителем президентских выборов 9 августа, прокомментировал протесты, которые прошли в стране после голосования. На встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым он заявил, что были зафиксированы "звонки из-за границы".

Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять... То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно.

Сами выборы Лукашенко назвал "праздником".

Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось.

Александр Лукашенко рассказал, что за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.

Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут. - Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили.

В Минске и других городах Беларуси в ночь на 10 августа на улицы вышли тысячи человек, несогласных с результатами голосования. Между протестующими и правоохранителями произошли многочисленные кровавые стычки. В Минске, как минимум, один человек погиб - его сбил автозак. В МВД его смерть отрицают.

В МВД Республики сообщили о 3 тысячах задержанных. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.