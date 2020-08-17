У Брюсселі виставку квітів замінили лазерним шоу [ Редактировать ]
Замість квітів - світлове шоу! У Брюсселі на центральній площі міста, де зазвичай відбувається масштабна виставка квітів, вирішили вигадати щось нове.
Будівля міської мерії вкрилася різними барвами та візерунками. Зробили все за допомогою десятків спеціальних лазерів. Подивитися перфоманс прийшло чимало охочих.
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