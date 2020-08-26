Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
За останню добу в Україні - 1670 нових інфікувань. 36 людей померли від ускладнень. Понад триста одужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині та Прикарпатті.
Попри невтішну статистику, у Мінохорони здоров'я заявили - 1 вересня школярі таки сядуть за парти. Якщо в класі у когось із учнів виявлять коронавірус, то весь клас має піти на самоізоляцію. А в регіонах із "червоного" списку - діти навчатимуться дистанційно. Зараз - це декілька районів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а також Радивилівський район на Рівненщині. Віртуальну карту поділу України на карантинні зони - можна знайти на сайті МОЗу.
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