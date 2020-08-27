Тяжкий стан і реанімація. П'яний офіцер на території військової частини у Києві - машиною збив трьох курсанток. Дівчатам - по 23 роки. Вони - в госпіталі. У двох - ампутовані ноги. У третьої дівчини - численні переломи. Докладніше про аварію - Юлія Жешко.

За цим парканом - військово-медична академія Збройних сил України. каретами "швидкої" звідси вивезли трьох ледь притомних і покалічених курсанток. Вони потрапили під колеса автомобіля "Тойота-Пріус", за кермом якого перебував їхній майбутній керівник - майор медичної служби.

Іван Шнуренко, заступник прокурора київського гарнізону, старший лейтенант:

Встановлено, що вказана особа перебувала у стані алкогольного сп'яніння. 2,9 проміле. І в наслідок наїзду курсанткам спричинено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Сказали, що відрізали ногу. Тут я конечно, не здержався. Розумієте, я твердий чоловік, але коли стосується дітей... Саме обідне, що вона присвятила себе воєнним. мрії людей просто напросто розпадаються, тому що хтось наступив на стакан.

Валерій Савицький, начальник української військово-медичної академії:

Стан у них стабільно важкий. Вони забезпечені всіма необхідними медикаментами і їм надається адекватна медична допомога.

Окрім звіту про стан здоров'я дівчат, військовослужбовець повинився перед сім'ями покалічених курсанток.

Валерій Савицький, начальник української військово-медичної академії:

На сьогоднішній день я приношу співчуття батькам тих дітей, які збиралися служити у ЗСУ. І мені соромно, що за державними відзнаками я не зміг розгледіти справжнє лице військовослужбовця і допусти цю ситуацію.

Імен 23-річних курсанток, так само як і прізвище винуватця трагедії - у військовій прокуратурі не розголошують. А також не підтверджують чуток про те, що майор і раніше мав догани від керівництва і навіть притягався до відповідальності. Наразі, він під вартою і чекатиме на обрання запобіжного заходу Шевченківським районним судом столиці.