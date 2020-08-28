Фінляндія заборонила в'їзд збирачам ягід з України. Обмеження на прибуття для сезонних працівників поширюється на країни з-поза меж Євросоюзу з поганою епідситуацією. І наша держава в цьому переліку. Діятиме заборона від сьогодні і до 18 вересня.