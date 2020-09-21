У штаті Орегон зафільмували незвичайне атмосферне явище - "пиловий диявол". Так називають вихор із дрібного піску та куряви, що вертикально здіймається в повітря під час сильної спеки.

Коловорот утворився поряд зі згарищем від масштабних лісових займань, які вирують у штаті останні два тижні.

Вони вже забрали вісім життів та знищили кілька сіл. Цьогорічні руйнівні пожежі стали рекордними для регіону, боротьба зі стихією досі триває.