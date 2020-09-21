У штаті Орегон побачили диявола [ Редактировать ]
У штаті Орегон зафільмували незвичайне атмосферне явище - "пиловий диявол". Так називають вихор із дрібного піску та куряви, що вертикально здіймається в повітря під час сильної спеки.
Коловорот утворився поряд зі згарищем від масштабних лісових займань, які вирують у штаті останні два тижні.
Вони вже забрали вісім життів та знищили кілька сіл. Цьогорічні руйнівні пожежі стали рекордними для регіону, боротьба зі стихією досі триває.
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У США побачили "пилового диявола"
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