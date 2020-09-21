Динамика по COVID-19 негативная - МОЗ [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что в период с 14 сентября по 20 сентября по сравнению с позапрошлой неделей в Украине диагностировали на 2 827 случаев заражения коронавирусом COVID-19 больше и госпитализировали на 820 инфицированных больше - рост на 15% и на 28% соответственно.
За прошедшую неделю, с понедельника по воскресенье, у нас заболели 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе у нас было 18 729 человек. Почти на 3 тысячи больше заболевших за неделю. Кроме того, также выросло количество людей, которые госпитализированы с COVID-19 с подтвержденным диагнозом: за прошедшую неделю эта цифра составила 3 740 пациентов. Это также больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 2 920 человек.
По его словам, в Украине существенно увеличилось количество тестирований методом ПЦР.
За прошедшую неделю мы сделали 188 349 тестов методом ПЦР - это на 24 тысячи больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 164 929 тестирований.
Ранее мы писали о том, как долго переболевший коронавирусом опасен для окружающих.
по теме
Еще один депутат заразился коронавирусом
В четверг, 17 сентября, народный депутат Украине от фракции "Слуга народа" заразился коронавирусом
Десятеро хасидів в Умані отримали позитивний тест на коронавірус
Хворих на COVID-19 розмістили у готелі, який облаштували під спецзаклад для інфікованих коронавірусом у легкій формі
Как долго переболевший коронавирусом опасен для окружающих
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сделал заявление
Местные выборы: у Зеленского рассказали о переносе
Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 9:00 понедельника, 21 сентября, в Украине зафиксировали 178 353 случаев коронавирусной болезни