В понедельник, 21 сентября, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что в период с 14 сентября по 20 сентября по сравнению с позапрошлой неделей в Украине диагностировали на 2 827 случаев заражения коронавирусом COVID-19 больше и госпитализировали на 820 инфицированных больше - рост на 15% и на 28% соответственно.

За прошедшую неделю, с понедельника по воскресенье, у нас заболели 21 556 человек. При этом на позапрошлой неделе у нас было 18 729 человек. Почти на 3 тысячи больше заболевших за неделю. Кроме того, также выросло количество людей, которые госпитализированы с COVID-19 с подтвержденным диагнозом: за прошедшую неделю эта цифра составила 3 740 пациентов. Это также больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 2 920 человек.

По его словам, в Украине существенно увеличилось количество тестирований методом ПЦР.

За прошедшую неделю мы сделали 188 349 тестов методом ПЦР - это на 24 тысячи больше, чем на позапрошлой неделе, когда было 164 929 тестирований.

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