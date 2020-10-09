Київська міська "Батьківщина" після перемоги на місцевих виборах 25 жовтня зробить все, щоб змусити наглядові ради ефективно контролювати роботу комунальних підприємств. Наразі ж вони просто покривають злочини міської влади.

Про це під час брифінгу сьогодні, 8 жовтня, у Відкритому штабі ВО "Батьківщина" заявила кандидатка у депутати Київської міської ради Алла Шлапак, передає пресслужба.

"Вони мають наглядати, притягати до відповідальності та бути ефективними у контролі за тими грошима, які виділяються з міського бюджета", - підкреслила Шлапак.

За її словами, програми енергоефективності у Києві мають бути збільшені мінімум удвічі. При цьому "Батьківщина" вже розробляє освітні програми для навчальних закладів про використання енергоресурсів.

Окрім цього, Шлапак виступає за відновлення у Києві в рамках програми "Турбота" муніципальних доплат для тих, кому вони необхідні.

"Ми переконані в тому, що ці прості, але надзвичайно важливі заходи будуть відображені в столичному бюджеті на 2021 рік, який має розглядати новообрана міська рада. Я впевнена, що така позиція "Батьківщини" знайде підтримку у киян 25 жовтня", - сказала Шлапак.