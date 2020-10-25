Украина перешла на зимнее время [ Редактировать ]
Действие летнего времени в Украине отменено 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время, часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.
Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.
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