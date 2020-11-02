На Рівненщині за порушення карантину вчительку оштрафували на 17 тисяч гривень [ Редактировать ]
Педагогічно-карантинний прецедент. На Рівненщині на 17 тисяч гривень оштрафували... вчительку. Тому що вона відмовлялася носити маску на уроках та міряти температуру. Яка причина такої категоричності?
Мені вдягнути маску - це смерть.
Жанна Володимирівна - вчителька з міста Вараш. Від початку навчального року вона категорично відмовляється носити маску та перевіряти температуру.
Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського міського ліцею №1:
Річ у тому, що я християнка віри євангельської і справді слово Господь мені категорично забороняє носити маску, оскільки Господь створив мене за образом і подобою своєю.
Таку поведінку колеги розцінили як загрозу для свого та учнівського здоров'я. Адже в ліцеї - майже півтори тисячі школярів та 170 працівників.
Тетяна Кузнєцова, вчителька початкових класів Вараського міського ліцею №1:
В державній установі, та ще з такою кількістю дітей, ми несемо за них повністю відповідальність. Якщо ми будемо не дотримуватись цих порад - потім можливо на нашій совісті буде чиясь хвороба.
В адміністрації ліцею пояснюють: на педраді затвердили карантинні норми, відповідно до яких усі учні та вчителі мають проходити щодня температурний скринінг, а також носити маски. Усім співробітникам закупили засоби індивідуального захисту. Проте Жанна Володимирівна від них відмовилася.
Наталія Середа, директорка Вараського ліцею №1:
Дві перші неділі ми намагалися вести з нею перемовини. В подальшому я, як керівник, якби мені не хотілося, я вимушена була складати акти про те, що вона відмовляється носити маски. Документи були передані в поліцію.
За те, що вчителька відмовилася від маски на роботі - Кузнецовський міський суд оштрафував її на 17 тисяч гривень.
Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського міського ліцею №1:
Цей штраф 17 тисяч. Далі акти, які на мене складаються в школі, складалися ці протоколи, засідання судове - абсолютне все незаконне і злочинне. У школі на мене чиниться тиск від початку, відколи я заявила свою позицію і розумієте, я справді тут стала як ізгоєм.
Поки в Україні діють карантинні обмеження, - роз'яснюють юристи, - педагоги зобов'язані перебувати у школі в засобах індивідуального захисту.
Людмила Суржук, право захисниця:
Конституцією України гарантується кожному право на світогляд і віросповідання. Але жодним чином це право не дає права будь-якій особі не дотримуватись вимог законів і втому числі що стосується карантинних обмежень у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби.
У ліцеї про Жанну Тєтєнєву як про педагога - лише схвальні відгуки. У цьому навчальному закладі жінка працює майже чверть століття і йти з роботи не збирається. А от рішення суду про штраф планує оскаржити.
по теме
Не виключено, що з погіршенням епідеміологічної ситуації навчальні заклади повністю перейдуть на дистанційну систему - чи готова українська освіта до такого виклику?
Канікули у школах розпочнуться пізніше, ніж рекомендував Кабмін - що про це думають діти, батьки і вчителі?
У Німеччині на карантин закривають усе, крім шкіл і дитсадків. Чому влада так вирішила? І що робитимуть у разі спалахів хвороби?
Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Міністерстві охорони здоров'я закликають парламент ухвалити законопроєкт, який дозволить штрафувати тих, хто не носить маски
Школы в Киевской области, которые находятся в "красных зонах" переведут на дистанционное обучение
Закривати школи чи ні - одне з найбільш дискусійних питань у часи пандемії коронавірусу. Одні країни повністю переходять на дистанційне навчання, інші наполягають: заклади освіти повинні працювати