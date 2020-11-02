Педагогічно-карантинний прецедент. На Рівненщині на 17 тисяч гривень оштрафували... вчительку. Тому що вона відмовлялася носити маску на уроках та міряти температуру. Яка причина такої категоричності?

Мені вдягнути маску - це смерть.

Жанна Володимирівна - вчителька з міста Вараш. Від початку навчального року вона категорично відмовляється носити маску та перевіряти температуру.

Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського міського ліцею №1:

Річ у тому, що я християнка віри євангельської і справді слово Господь мені категорично забороняє носити маску, оскільки Господь створив мене за образом і подобою своєю.

Таку поведінку колеги розцінили як загрозу для свого та учнівського здоров'я. Адже в ліцеї - майже півтори тисячі школярів та 170 працівників.

Тетяна Кузнєцова, вчителька початкових класів Вараського міського ліцею №1:

В державній установі, та ще з такою кількістю дітей, ми несемо за них повністю відповідальність. Якщо ми будемо не дотримуватись цих порад - потім можливо на нашій совісті буде чиясь хвороба.

В адміністрації ліцею пояснюють: на педраді затвердили карантинні норми, відповідно до яких усі учні та вчителі мають проходити щодня температурний скринінг, а також носити маски. Усім співробітникам закупили засоби індивідуального захисту. Проте Жанна Володимирівна від них відмовилася.

Наталія Середа, директорка Вараського ліцею №1:

Дві перші неділі ми намагалися вести з нею перемовини. В подальшому я, як керівник, якби мені не хотілося, я вимушена була складати акти про те, що вона відмовляється носити маски. Документи були передані в поліцію.

За те, що вчителька відмовилася від маски на роботі - Кузнецовський міський суд оштрафував її на 17 тисяч гривень.

Жанна Тєтєнєва, вчителька української мови і літератури Вараського міського ліцею №1:

Цей штраф 17 тисяч. Далі акти, які на мене складаються в школі, складалися ці протоколи, засідання судове - абсолютне все незаконне і злочинне. У школі на мене чиниться тиск від початку, відколи я заявила свою позицію і розумієте, я справді тут стала як ізгоєм.

Поки в Україні діють карантинні обмеження, - роз'яснюють юристи, - педагоги зобов'язані перебувати у школі в засобах індивідуального захисту.

Людмила Суржук, право захисниця:

Конституцією України гарантується кожному право на світогляд і віросповідання. Але жодним чином це право не дає права будь-якій особі не дотримуватись вимог законів і втому числі що стосується карантинних обмежень у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби.

У ліцеї про Жанну Тєтєнєву як про педагога - лише схвальні відгуки. У цьому навчальному закладі жінка працює майже чверть століття і йти з роботи не збирається. А от рішення суду про штраф планує оскаржити.