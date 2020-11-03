Cтепанов сравнил COVID-19 с ураганом [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу. В Минздраве считают, что он распространяется в ураганном режиме.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки заразились еще 8899 человек.
"Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме", - заявил он.
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