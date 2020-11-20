В луцком доме престарелых "вспыхнул" коронавирус [ Редактировать ]
В доме престарелых города Луцка случилась вспышка коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырка.
Заболевание подтвердили у 39 жителей пансионата и 11 человек персонала.
В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение.
Отмечается, что 4 подопечных умерли. Большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Ранее мы писали, что за сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1728 человек. По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирований.
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