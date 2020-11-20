В доме престарелых города Луцка случилась вспышка коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырка.

Заболевание подтвердили у 39 жителей пансионата и 11 человек персонала.

В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение.

Отмечается, что 4 подопечных умерли. Большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Ранее мы писали, что за сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1728 человек. По данным Минздрава, за минувшие сутки сделали 70 752 тестирований.